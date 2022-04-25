Rusya müttefiklerini ticarette dolar ve avro kullanımını azaltmaya çağırdı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Özbekistan'daki Innoprom uluslararası fuarının genel oturumunda yaptığı konuşmada Rusya'nın ortaklarından ulusal para birimleri üzerinden ticareti artırmalarını beklediğini ifade etti.

Avrasya Ekonomik Birliği, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyelerine hitap eden Mantunov, karşılıklı ticarette dolar ve avro kullanımının tam olarak kaldırılmasa bile azaltılması gerektiğini savundu.

RT'nin haberine göre Bakan Mantunov, 2021'de Rusya'nın bu birliklerdeki ortaklarıyla olan ticaret cirosunun yüzde 38 büyüdüğünü söylerken bu birliklerin "küresel ekonominin kabaca yarısını oluşturduğunu" ifade etti. Manturov, "başarılı işbirliklerinin geleceğinin" karşılıklı anlaşmalarda dolar ve avrodan ulusal para birimlerine ne kadar hızlı bir geçiş olacağına bağlı olduğunu kaydetti.

Rusya Ticaret Bakanı, Batı Avrupa ve ABD'nin şu anda “endüstriyel sektörlerin gelişimini ve bir bütün olarak ekonomiyi etkileyen bir hiperenflasyon" yaşadığını iddia ederken, AB ve ABD'yi içermeyen ittifaklar içindeki işbirliğini ulusal para birimlerine yeniden yönlendirmenin, ortak projelerin geliştirilmesinde Rusya'nın ortaklarına bağımsızlık sağlayacağını söyledi.