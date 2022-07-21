Rusya Mısır'da nükleer santral inşaatına başladı

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Matruh Valiliği'ne bağlı El-Dabaa şehrinde kurulacak nükleer santralinin inşaatının bugün itibariyle başladığı duyuruldu. El-Dabaa santrali Mısır'daki ilk nükleer santral ve Rosatom'un Afrika'daki ilk büyük projesi olacak.

TASS'ın haberine göre Rosatom yetkilisi, "Mısır'da bir nükleer santralin inşasına başladık" duyurusunu yaptı.

Rusya ve Mısır, Kasım 2015'te Kahire'de ülkenin ilk nükleer santralinin inşası konusunda hükümetler arası bir anlaşma imzalamıştı. İnşaatın toplam maliyetinin 30 milyar dolar olacağı belirtildi.

Akdeniz'e kıyısı olan Matruh Valiliği'ne bağlı El-Dabaa şehrinde inşa edilecek nükleer santrali her biri bin 200 MW kapasiteye sahip dört üniteden oluşacak.