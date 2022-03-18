Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı, yüzde 20'ye çıkarmışlardı

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 20 seviyesinde tuttu.

Banka Ukrayna-Rusya savaşından sonra ani faiz artışıyla politika faizini yüzde 9,50'den yüzde 20'ye çıkarmıştı.

Böylelikle ülkede politika faizi 20 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Rusya Merkez Bankası'nın takvimde yer alan toplantısından saatler önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut başkan Nabiullina'yı yeniden aday göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Rusya rezerv kullanımının kısıtlanması başta olmak üzere birçok ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalırken, Rusya Merkez Bankası da kambiyo kontrolü olmak üzere birçok önlem açıklamıştı.