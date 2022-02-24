Rusya Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Rusya Merkez Bankası, doların yükselişini düşürmek için piyasalara müdahale etme kararı aldı.

Haber Merkezi

Rusya Merkez Bankası dolara müdahale etme kararı aldı. 

RIA Novosti'nin haberine göre Merkez Bankası'nın finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz müdahalelerine başlayacağı açıklandı.

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