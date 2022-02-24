Rusya Merkez Bankası dolara müdahale etme kararı aldı.
RIA Novosti'nin haberine göre Merkez Bankası'nın finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz müdahalelerine başlayacağı açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Rusya Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
Rusya Merkez Bankası, doların yükselişini düşürmek için piyasalara müdahale etme kararı aldı.
Haber Merkezi
Rusya Merkez Bankası dolara müdahale etme kararı aldı.
RIA Novosti'nin haberine göre Merkez Bankası'nın finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için döviz müdahalelerine başlayacağı açıklandı.