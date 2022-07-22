Rusya Merkez Bankası 'enflasyon düşüyor' diyerek faiz oranını indirdi

Batılı ülkelerin merkez bankaları faiz artırımına giderken Rusya Merkez Bankası'ndan şaşırtıcı bir adım geldi.

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Rusya Merkez Bankası enflasyonun düşmesini gerekçe göstererek faiz oranını 150 baz puan düşürdü.

Batılı ülkelerin hızla faiz artırımına gittiği bir dönemde Rusya Merkez Bankası'ndan dikkat çekici bir hamle geldi. "Tüketici talebinin azalması ve fiyatların düşmeye başlaması" olarak açıklanan sebeplerle faiz oranı yüzde 8'e indirildi. Böylece faiz oranı, Ukrayna'ya askeri operasyon başlamadan önceki oranından da daha düşük bir seviyeye geriledi. 

Enflasyon beklentilerinin "önemli ölçüde düştüğü" değerlendirmesini yapan Merkez Bankası, "Rus ekonomisi için dış ortam zorlayıcı olmayı sürdürüyor" uyarısında bulundu.

Rusya'da Mayıs ayında yüzde 17,1'e ulaşan enflasyon, Haziran ayında yüzde 15,9'a gerilemişti. Enflasyonun bu yıl yüzde 12-15 bandına kadar inmesi bekleniyor. 

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