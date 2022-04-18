Rusya Lviv'de bir lojistik merkezini vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna'nın Lviv kentindeki saldırıya dair bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin bugün Lviv yakınlarında Ukrayna birliklerine ait bir lojistik merkezini imha ettiğini açıkladı. Konaşenkov sözkonusu lojistik merkezinde çok sayıda Avrupa ve ABD'den gelen silahların olduğunu belirtti.

Konaşenkov "Lojistik merkezi ve geçen 6 gün içinde ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya teslim edilen çok sayıda yabancı silah imha edildi" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev bölgesindeki Vasilkov kentinde bir mühimmat deposunun, Dnipro'da bir Toçka-U füze onarım tesisinin ve Çervonaya Polyana yakınlarında iki mühimmat deposuyla bir yakıt deposunun imha edildiğini duyurdu.