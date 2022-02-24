Rusya: Kuzey Kırım Kanalı tekrar açılacak, su tedarikine yeniden başlanılacak

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Herson'a ulaşması sayesinde Kuzey Kırım Kanalı'nın önündeki engelin kaldırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, "Kırım yönünde baskın müfrezelerinin ve hava indirme birliklerinin ortak harekatı, Rus birliklerinin Herson şehrine girişini sağladı. Bu, Kuzey Kırım Kanalı'nın blokajını kaldırmayı ve Kırım Yarımadası'na su tedarikini yeniden sağlamayı mümkün kıldı" dedi.

Kuzey Kırım Kanalı, 1975'ten beri Ukrayna'dan Kırım'a temiz su akışını sağlamakta. Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesinin ardından, Ukrayna yönetimi kanalı kapatmaya karar vermişti. Kırım'ın bu karar dolayısıyla özellikle tarım sektöründe yara aldığı belirtilmişti.