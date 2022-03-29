'Rusya Kiev'e odaklanmıyor, Mariupol birkaç güne düşebilir'

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan bir yazıda, Rusya ordusunun Ukrayna'daki son durumu ele alındı.

'Kiev'e odaklanmıyor'

Rusya ordusunun geçtiğimiz hafta "Donbass'ın kurtarılmasına" yoğunlaşılacağını açıkladığı hatırlatılan yazıda, bunun Moskova'nın çoklu cepheli savaş planının başarısız olduğunun işareti olduğunu öne sürerek, Rusya'nın bir haftayı aşkın süredir başkent Kiev'e odaklanmadığına dikkat çekildi.

'Mariupol birkaç güne düşebilir'

Yazıda, Rus güçlerin, Çeçen gönüllülerle birlikte Mariupol kentine doğru her geçen gün daha fazla ilerlediği ifade edilirken, Batılı düşünce kuruluşlarının, kentin "belki de birkaç güne düşeceğini" düşündüğü aktarılıyor. Mariupol'ün Rusya'nın kontrolüne geçmesi durumunda esir olduğu iddia edilen 6 bin Rus askerin savaşa geri dönebileceğine işaret edilen yazıda, bunun gerçekleşmesi durumunda, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass'ın kuzeyinde bulunan güçlerini de kuşatabilecek güce sahip olabileceği belirtildi.

'Harkov'u pas geçerek İzyum kentini ele geçirmeye çalışacak'

Rusya'nın bu kapsamda, kuşatma altındaki Harkov kentini pas geçerek İzyum kentini ele geçirmeye çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca, yazıda Moskova'nın savaşın başlamasından bu yana yorgun düşen birlikleri geri çekebileceğine ve Suriye, Ermenistan ve yeni oluşturulan birliklerin savaşa dahil olabileceğine dair görüşler de paylaşılırken, bu durumun doğudaki harekatların yavaşlamasına neden olabileceği değerlendiriliyor.