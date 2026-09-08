Rusya-KDHC yakınlaşmasının yeni simgesi: Sınır köprüsü açıldı

Rusya ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni (KDHC) birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü Pazartesi günü düzenlenen törenle açıldı.

İki ülke arasındaki sınırı oluşturan Tumen Nehri üzerine inşa edilen iki şeritli köprü, Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Hasan ile KDHC’nin Tumangang kentini birbirine bağlıyor. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki köprüden günde 300 aracın geçebileceği açıklandı.

Açılış törenine Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile KDHC Başbakanı Pak Thae Song video bağlantısıyla katıldı. İki ülkeden kamyonların karşılıklı geçişiyle köprüde trafik resmen başlatıldı.

Mişustin, köprünün açılışını “gerçekten tarihi bir olay” ve iki ülke arasındaki dostluğun yeni bir simgesi olarak nitelendirdi.

Rusya ile KDHC arasındaki ilişkilerin “benzeri görülmemiş düzeyde kapsamlı bir stratejik ortaklığa” ulaştığını söyleyen Mişustin, yeni ulaşım hattının ticari, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve kültürel işbirliğine ivme kazandıracağını belirtti.

Yük taşımacılığına hemen açılan köprünün yıl sonuna kadar yolcu geçişlerine de hazır hale getirilmesi planlanıyor. Köprü Rusya’nın federal yol ağına ve Vladivostok’tan St. Petersburg’a uzanan ulaşım koridoruna bağlanacak.

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Araçlar daha önce demiryolu köprüsünden geçiyordu

Rusya ile KDHC arasında hava ve demiryolu bağlantısı bulunmasına karşın bugüne kadar doğrudan bir karayolu geçişi yoktu.

İki ülke arasındaki tek sınır geçişi, Kore Savaşı’nın ardından 1959 yılında hizmete giren Dostluk Köprüsü’ydü. Esas olarak trenlerin kullandığı köprüden araç geçirilmesi gerektiğinde rayların üzerine geçici olarak kalaslar döşeniyordu.

Yeni köprünün yapımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2024 yılında Pyongyang’a yaptığı ziyarette varılan anlaşmanın ardından Nisan 2025’te başladı. Yaklaşık 9 milyar rubleye, güncel kurla 104 milyon dolara mal olduğu belirtilen yapı, Sovyet subayı Yakov Noviçenko’nun adını taşıyor.

Noviçenko’nun 1946 yılında Pyongyang’da düzenlenen bir etkinlikte atılan bombanın üzerine kapanarak KDHC’nin kurucu lideri Kim İl Sung’un hayatını kurtardığı kabul ediliyor.

KDHC’den gelen kamyonlar, iki ülke arasındaki ilk karayolu köprüsünün açılışı sırasında Tumen Nehri üzerindeki sınırı geçti, 7 Eylül 2026.

Askeri sevkiyat iddiası

Köprünün açılması, Moskova ile Pyongyang arasındaki askeri ilişkilerin Ukrayna savaşı sırasında hızla geliştiği bir döneme denk geldi.

Rusya ve KDHC 2024 yılında, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde karşılıklı askeri yardım öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamıştı. KDHC daha sonra Ukrayna ordusunun saldırısına karşı Rusya’nın Kursk bölgesinde yürütülen operasyonlara asker gönderdiğini doğrulamıştı.

Mişustin de açılış konuşmasında, Kursk’ta Rus askerleriyle birlikte savaştığını söylediği KDHC'li askerleri andı.

Ukrayna merkezli Truth Hounds adlı kuruluş ise köprünün askeri personel ve malzeme taşınmasında kullanılabilecek yeni bir lojistik koridor oluşturduğunu öne sürüyor. Kuruluş, kamyonların yüklerinin uydu görüntülerinden tren vagonlarına kıyasla daha zor tespit edilebildiğini ifade ediyor.

Rusya ve KDHC yönetimleri ise köprüyü ticaretin, turizmin ve halklar arasındaki temasın artırılmasını sağlayacak ekonomik bir proje olarak tanımlıyor. KDHC resmi haber ajansı KCNA, yeni bağlantının insan ve mal dolaşımını artıracağını bildirdi.

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