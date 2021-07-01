Rusya: Karadeniz'e giren İtalyan fırkateynini izlemeye aldık

Rusya bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giren İtalyan donanmasına ait "Virginio Fasan" adlı fırkateynini izlemeye aldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada "Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları 1 Temmuz 2021'de Karadeniz'e giren İtalya Donanması'nın 'Virginio Fasan CGN' fırkateyninin eylemlerini kontrol etmektedir" denildi.

Rusya Donanması'na bağlı Karadeniz Filosu da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de fiili silah atış eğitimi yaptığını duyurmuştu. Sözkonusu eğitimin Ukrayna ve ABD gemilerinin NATO'nun "Deniz Esintisi" tatbikat alanını kapsayan bölgede gerçekleştirildiği belirtilmişti.