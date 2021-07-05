Rusya, Karadeniz'deki savaş gemilerinin sayısını artırdı

Rusya ordusu, NATO ülkelerinin Deniz Esintisi 2021 tatbikatının sürdüğü Karadeniz'e 'Moskva' füze kruvazörü ile kruz füzeleri yüklü 'Kalibr' ve 'Admiral Essen' fırkateynlerini gönderdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Karadeniz Filosu, Akdeniz'de tatbikata katılan gemilerin Sivastopol'deki daimi üslerine gittiğini açıkladı.

Karadeniz Filosu'nun açıklamasına göre, gemiler, Sivastopol'a vardıktan sonra malzeme stoklarını yenileyecek, planlı bir teknik muayeneye tabi tutulacak ve Karadeniz Filosu'nun askeri eğitim planına göre görevlerini yerine getirmeye devam edecek.

'Admiral Essen' isimli savaş gemisinin bu sabah Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği belirtilmişti.

28 Haziran'da ABD ve NATO'lu müttefiklerin, Rusya'nın itirazlarına rağmen Ukrayna kıyılarında yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla Deniz Esintisi 2021 (Sea Breeze 2021) tatbikatına başlamıştı.