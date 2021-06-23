Rusya: Karadeniz'de sınır ihlali yapan İngiliz destroyerine uyarı ateşi açtık

Rusya, savaş gemisi ve jetlerinin Karadeniz'de deniz sınırını ihlal eden İngiltere donanmasına ait savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu.

Moskova bugün erken saatlerde ABD ve NATO müttefiklerini Karadeniz’deki askeri operasyonlarını durdurmaya çağırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz donanmasına ait HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırını ihlal ettiğini ve bir Rus savaş gemisinden uyarı ateşi açıldığını bildirdi.

Rus Su-24M saldırı uçağının da İngiliz savaş gemisine karşı havalandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiliz savaş gemisi HMS Defender yerel saatle 11.52'de Rusya'nın sınırını ihlal etti ve Sivastopol bölgesindeki Rus karasularına 3 km girdi.

İngiliz gemisinin yapılan uyarıları dikkate almadığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı saat 12.06 ile 12.08 arasında gemiye uyarı ateşi açıldığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre 12.19'da İngiliz gemisine karşı havalanan Su-24M saldırı uçağı da 4 OFAB-250 bombalarını kullanarak geminin hareket rotasına uyarı bombardımanı gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz Filosu ve sınır güçlerinin ortak eylemiyle HMS Defender'ın Rus karasularından çıkarıldığını bildirdi.