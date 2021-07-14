Rusya, Karadeniz üzerinde ABD uçaklarına karşı savaş uçaklarını havalandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının Karadeniz üzerinde uçan bir ABD casun uçağını engellemek için kalktığını duyurdu.

Olaya karışan ABD uçağının bir Boeing RC-135 casus uçağı olduğu açıklanırken engellemek için bir Su-27 uçağının havalandığı söylendi.

Müdahale, NATO ve Rus uçaklarının Rusya'nın deniz sınırları yakınında uçtuğu kuzey ve batıdaki Barents ve Baltık denizlerinden Rusya'nın Uzak Doğu'sunda Bering Denizi ve Okhotsk Denizi'ndeki benzer vakaları takiben meydana geldi.

Açıklamaya göre, ABD uçağı geri dönüp sınırdan uzaklaştıktan sonra Su-27 kendi hava üssüne döndü.