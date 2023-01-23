Rusya istihbaratı: Ukrayna nükleer santrallerde silah depoluyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin nükleer santrallerde Batı tarafından sağlanan füzeleri ve top mermilerini depoladığını söyledi. Yetkili, Kiev'in santralleri cephane stokları için koruma olarak kullandığını iddia etti.

SVR'nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada Narışkin, "Ukrayna askerlerinin Batı tarafından sağlanan silahları ve mühimmatı nükleer santrallerin sahalarında stokladığına dair güvenilir istihbaratlar var" dedi. Yetkili, söz konusu silahların, ABD yapımı HIMARS rampaları için roketler ve yabancı hava savunma sistemleri tarafından kullanılan füzelerin yanı sıra "büyük kalibreli top mermileri" içerdiğini öne sürdü.

SVR Direktörü, yalnızca Aralık ayının son haftasında "öldürücü mühimat" yüklü birkaç aracın, demiryoluyla Batı Ukrayna'daki Rovno Nükleer Santrali'ne teslim edildiğini söyledi. İstihbarat şefi, "Nükleer bir felaket tehlikesini anladıkları için Rus Silahlı Kuvvetlerinin nükleer santralleri vurmayacağı hesabına güveniyorlar" dedi.