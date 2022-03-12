Rusya: Instagram'a erişim 14 Mart'ta engellenecek, fotoğraflarınızı aktarın

Ruysa'nın tüketici düzenleme kurumu Roskomnadzor, vatandaşlarını Instagram'ın engellenmesi konusunda bilgilendirmeye başladı.

Departman daha önce Instagram sosyal ağına erişim kısıtlamaları getirme prosedürünü 14 Mart 00.00'da tamamlamaya karar verdiklerini bildirmişti.

Roskomnadzor, bilgilendirmeyi kamu hizmetleri portalının posta listesi aracılığıyla düzenliyor.

Rusya vatandaşlarına yollanan e-polsalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya, sosyal ağlar VK [Vkontakt] ve Odnoklassniki dahil olmak üzere on milyonlarca kullanıcıyı kapsayan kendi rekabetçi İnternet platformlarına sahip bir ülke olduğundan, bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş fırsatları açısından yeni şeyler keşfedeceğinizi umuyoruz"

Roskomnador, mesajında aktif Instagram kullanıcılarının fotoğraf ve video materyallerini diğer sosyal ağlara aktarması, bağlantılarını ve abonelerini bilgilendirmesi zaman alacağından, Roskomnadzor, Instagram'a erişim kısıtlamaları getirme prosedürünü 14 Mart günü saat 00.00'da sonlandırmaya karar verdi.

Roskomnadzor'un söz konusu kararı Meta adlı firmanın sahip olduğu Facebook ve Instagram platformlarında Ruslara karşı şiddet çağrıları ve nefret söylemlerinin şirket politikası çevresinde serbest hale gelmesini takiben geldi.