Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Donanması yetkililerinin 26 Eylül'de Baltık Denizi'ndeki Nord Stream boru hattı ağındaki patlamaların planlanması ve uygulanmasında yer aldığını belirtti.

Rusya, Danimarka ve İsveç'in olayları soruşturmasını engellediğini belirtirken Kuzey Akım boru hattı patlamalarını "uluslararası terör eylemleri" olarak sınıflandırıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, soruşturmanın ancak Moskova'nın katılması halinde güvenilir ve objektif kabul edilebileceğini savunuyor.

Eylül ayında, Baltık Denizi altında Nord Stream 1 ve 2 sualtı boru hatlarının dört dizisinden üçünde patlama meydana geldi. Patlamalar Almanya'ya gaz dağıtımını durdurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun Avrupa'nın enerji altyapısına kasıtlı bir saldırı olduğunu belirterek patlamalardan ABD ve İngiltere'nin sorumlu olabileceğini ima etti.

Nord Stream 2'nin inşaat Eylül 2021'de tamamlandı, ancak Almanya faaliyete geçmesini erteledi.