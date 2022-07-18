Rusya, ilk kez Ukrayna operasyonu komutanını açıkladı

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da özel askeri operasyon görevlerini yürüten Vostok grubunu denetledi.

Kommersant’ın haberine göre grubun komutanına, "Donbass'ı bombalayan ve buğday tarlaları ve tahıl depolama tesislerini kasıtlı olarak ateşe veren düşman birliklerini" yüksek hassasiyetli silahlarla vurma talimatı verdi.

Operasyonları yöneten ‘Vostok Grubu’ komutanının adı ilk kez duyuruldu.

RİA Novosti’nin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına dayandırdığı haberine göre "Vostok" grubuna Korgeneral Rüstem Muradov komuta ediyor.

Görüşme sırasında, Korgeneral Muradov, Şoygu’ya operasyonun seyri hakkında rapor verdi.

16 Temmuz'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Güney" ve "Merkez" birliklerinin gruplarını denetledi. Şoygu, gruplara tüm operasyonel alanlarda operasyonlarını hızlandırmaları talimatını verdi. Ayrıca grupların komutanları Albay General Alexander Lapin ve Tümgeneral Esedulla Abachev'e Rusya Kahramanının Altın Yıldız madalyalarını takdim etti.