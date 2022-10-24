Rusya iddia etmişti, 3 ülke açıklama yaptı

ABD,Fransa ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba) kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddialarını reddederek, Rusya'da gerginliği artırmak için kullanılacak bahaneleri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteklerini" yinelediklerini ifade ettiler.

Açıklamada, söz konusu ülkenin sonuna kadar Ukrayna'nın topraklarını savunmasına desteğini sürdüreceğine işaret edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün (22 Ekim Pazar) ülkelerimizin savunma bakanları Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu ülkenin talebi üzerine ayrı ayrı görüştü. Ülkelerimiz, Rusya'nın Ukrayna'nın kendi topraklarında kirli bomba kullanmaya hazırlandığına ilişkin yalan iddialarını reddetti. Dünya, bu iddiaların bölgede gerginliğin arttırılması için bahane edilmesine yönelik her çabayı görecektir. Rusya'nın gerginliği artırmaya yönelik bu bahanelerini reddediyoruz." (AA)