Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Herson bölgesinde bir okul ve çocuk yuvasını bombaladığını, bombardıman sonucu can kayıplarının ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Bakanlığın açılamasında, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Herson bölgesinde kurtarılan Kiselevka ve Şirokaya Balka yerleşimlerine ateş açtı. Ukraynalı aşırı milliyetçiler tamamen sivil hedeflere ateş açtı. Kiselevka köyünde bir okul ve bir çocuk yuvası bombardımana maruz kaldı” ifadelerine yer verildi.