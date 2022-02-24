Rusya: Harekatta şu ana kadar 70 hedefi vurduk

Rusya, Ukrayna'ya dönük askeri harekatın başlamasından bu yana içinde 11 havaalanının bulunduğu 70 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

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Rusya, Ukrayna'ya dönük saat 05.00'ten  bu yana süren harekatın sonucunu açıkladı.

Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, harekatın başlamasından bu yana içinde 11 havaalanının bulunduğu 70 askeri hedef vuruldu.

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