Rusya, Ukrayna'ya dönük saat 05.00'ten bu yana süren harekatın sonucunu açıkladı.
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, harekatın başlamasından bu yana içinde 11 havaalanının bulunduğu 70 askeri hedef vuruldu.
Haber Merkezi
Rusya: Harekatta şu ana kadar 70 hedefi vurduk
Rusya, Ukrayna'ya dönük askeri harekatın başlamasından bu yana içinde 11 havaalanının bulunduğu 70 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
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Rusya, Ukrayna'ya dönük saat 05.00'ten bu yana süren harekatın sonucunu açıkladı.
Moskova'dan yapılan açıklamaya göre, harekatın başlamasından bu yana içinde 11 havaalanının bulunduğu 70 askeri hedef vuruldu.