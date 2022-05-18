Rusya güneyine olan uçuş yasaklarını uzattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia, ülkenin güney ve orta kesimlerindeki uçuş kısıtlama rejiminin 25 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

11 Rus havalimanını etkileyecek kısıtlamalar Anapa, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Gelendzhik, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Rostov-no-Donu, Simferopol ve Elista havaalanlarını kapsıyor.

Rus hava taşıyıcılarına yolcu taşımacılığını alternatif güzergahlarda organize etmeleri ve “Soçi, Volgograd, Mineralnye Vody, Stavropol ve Moskova havaalanlarını" kullanmaları tavsiye ediliyor.

Rusya Federasyonu topraklarındaki diğer havalimanlarının normal şekilde çalıştığı açıklandı.

Bu, Rusya'nın bu bölgelerinde uçuşlara yönelik geçici yasağın 14’üncü kez uzantısı. İlk kez, listelenen havaalanlarının Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle Ukrayna'daki askeri operasyonun başlamasından sonra Federal Hava Taşımacılığı Ajansı kısıtlam getirmişti. O tarihten itibaren bu bölgelere uçuşlar yapılamıyor.

