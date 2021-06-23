Rusya Genelkurmay Başkanı: Batı, SSCB'nin dağılmasından sonra tek kutuplu dünya hedefliyor

Valery Gerasimov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının 'kolektif Batı'nın küresel güvenlik meseleleri hakkındaki görüşlerinde bir değişikliğe yol açtığını söyledi.

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Çarşamba günü Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Batı'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tek kutuplu bir dünyanın oluşumuna öncelik vermeye başladığını söyledi.

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TASS'ın aktardığına göre Rus askeri yetkili "Sovyetler Birliği'nin dağılması, kolektif Batı'nın küresel güvenlik meseleleri hakkındaki görüşlerinin değişmesine yol açtı. Tek kutuplu bir dünya oluşturmaya ve askeri üstünlük elde etmeye ve askeri gücünü kendi çıkarlarını desteklemek için kullanmaya öncelik vermeye başladı" dedi.

Gerasimov, Yugoslavya, Irak, Afganistan, Libya ve Suriye'deki silahlı çatışmalardan bu politikanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

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