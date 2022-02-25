Rusya Facebook'a erişimi kısmen kısıtlama kararı aldı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook'a erişimin bugünden itibaren kısmen kısıtlanacağını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Roskomnadzor, "25 Şubat'ta Başsavcılık tarafından Dışişleri Bakanlığı'yla mutabakat dahilinde, Facebook'un temel insan hak ve özgürlüklerini, Rusya vatandaşlarının hak ve özgürlüklerine yönelik ihlal eden bir sosyal ağ olduğuna karar verildi. Başsavcılığın kararına uygun olarak 25 Şubat 2022'den itibaren Facebook'a erişimin kısmen kısıtlanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Roskomnadzor, Meta Platforms şirketi yönetimine yazı gönderilerek Rus medya kuruluşlarına yönelik sansürleri kaldırmasının talep edildiğini ancak bu taleplerin görmezden gelindiğini, bunun üzerine kısmi kısıtlama kararının alındığını vurguladı.