Rusya: Dün Ukrayna’nın 62 askeri tesisini imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının son bir gün içinde Ukrayna’nın 62 askeri tesisini imha ettiğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Konaşenkov, “Dün gece taktik uçaklar ve askeri jetler Ukrayna'nın 62 askeri tesisini vurdu. Bunların arasında üç komuta merkezi, bir çok namlulu roketatar sistemi, iki füze ve topçu silah deposu ile bir yakıt deposu, ayrıca askeri teçhizatın yığıldığı 52 saha yer alıyor” diye konuştu.

Konaşenkov'un diğer açıklamaları şöyle:

"Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Jitomir bölgesindeki Ovruç yerleşiminin yakınında Ukrayna'ya gelen yabancı paralı askerlerin konuşlandığı Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nin eğitim merkezi vuruldu. 100'den fazla özel harekat askeri ve yabancı paralı asker etkisiz hale getirildi."