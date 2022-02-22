Rusya Donbass'a 'barış gücü' gönderiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusuna Donbass'taki halk cumhuriyetlerine barış gücü gönderme talimatı verdi.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki halk cumhuriyetlerine barış gücü gönderme talimatını verdi.

Yapılan açıklamada, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" diye belirtildi.

Putin'in talimatı Rusya'nın Donbass'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıması kararını imzalamasının ardından geldi.

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Putin Donbass'taki halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan kararı imzaladı