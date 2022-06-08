Rusya Dışişleri: Ukraynalı milliyetçiler, kimyasal saldırıyla provokasyona hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı milliyetçilerin ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını ve bölgedeki bir fabrikada 100 tondan fazla nitrat ve nitrik asit tuttuğunu söyledi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında "Gerçekte neyin hazırlanmakta olduğuna bir bakalım... Ukraynalı milliyetçiler tarafından bir provokasyon daha hazırlanıyor, yani Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) bölgesindeki Severodonetsk'te yer alan 'Azot' fabrikasından zehirli kimyasallar içeren tankların çıkarılması ve binden fazla fabrika işçisi ve yerel sakinin zorla tutulması söz konusu" dedi.

Ukrayna'nın planının, 100 tondan fazla nitrat ve nitrik asit içeren tankları infilak ettirerek Rusya ordusu ve Donbass cumhuriyetlerinin ilerlemesini geciktirmek olduğunu öne süren Zaharova, "Ve her zaman olduğu gibi sivil kayıpların yaşanacağı yapay bir felaketten ötürü Rusya'yı sorumlu tutmayı planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kiev rejiminin kendi sivillerinin hayatı pahasına bu tür sahtekarlıklar üretmesi üzücü" diye konuşan Dışişleri Sözcüsü, şöyle devam etti:

"Fakat esasında Buça kentinde neler yaptıklarına şahit olduk. Ve somut verileri, doğrudan ya da dolaylı olarak Kiev'in suç ortağı olan Batı'nın Buça ve Kramatorsk'taki suçlar hakkında hazırlayacağı raporu bekliyoruz."