Rusya Dışişleri: Küba'nın iç işlerine müdahale kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Küba'nın içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu ve Havana'nın ülkedeki durumun normale dönmesi için gerekeni yapacağına inandıklarını söyledi.

Küba'daki ABD provokasyonunun ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, "Küba ve çevresindeki gelişmeleri dikkatli bir şekilde izliyoruz. Küba hükümetinin anayasa ve mevcut iç mevzuat kapsamında kamusal düzeni vatandaşların çıkarına olacak şekilde yeniden sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağına inanıyoruz" dedi.

Zaharova, egemen bir ülkenin içişlerine dışarıdan müdahale edilmesini ve Küba'daki istikrarsızlığı artıracak yıkıcı eylemleri kabul edilemez bulduklarının altını çizdi.