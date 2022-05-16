Rusya Dışişleri: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, kapsamlı neticeleri olacak bir hata

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını, geniş kapsamlı sonuçları olacak bir hata olarak değerlendirdi.

Hiç kimsenin 'Rusya'nın basitçe uzlaşacağı' yanılsamasına kapılmaması gerektiğini söyleyen Ryabkov, Moskova'nın reaksiyonunun Stockholm ve Helsinki tarafından atılacak somut adımlara bağlı olacağını kaydetti.

Ryabkov ayrıca "Askeri gerilimin genel seviyesi artacak, bu alanda öngörülebilirlik azalacaktır. Yazık ki sağduyu, bazı hayali hükümlere karşı kurban ediliyor" dedi.