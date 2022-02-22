Rusya Dışişleri: DHC ve LHC'nin tanınması zorunlu bir karardır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı meslektaşlarının DHC ve LHC'nin tanınmasına tepki göstermesinin beklendiğini söyledi. Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız söz konusu olduğunda tepki bekleniyor, son on yılda tüm sıkıntılar için Rusya Federasyonu'nu suçlamaya, her şey için bizi suçlamaya alıştılar" dedi.

Lavrov, Kiev'in Avrupalı ​​müttefiklerini umursamadığını ve Minsk Anlaşmaları'nı uygulamayacağını belirterek, "Bu yedi yıl boyunca, kelimenin tam anlamıyla her gün Avrupalı ​​meslektaşlarımızın dikkatini, Kiev'in onları bir kuruş içine koymadığına, yine hiçbir şey yapmadığına, dahası, Minsk'e uymayacağını açıkça ilan ettiği gerçeğine çekiyoruz. Kiev'in yükümlülüklerini sabote etmeye yönelik bu tür eylemleri ve Batı'nın Kiev rejiminin böyle bir pozisyonuna göz yumması ve hatta belki de hoşgörüsü nedeniyle Minsk Anlaşmaları'nın bir yıldan fazla bir süredir ölü olduğu bir durumda, bu açık." dedi.

Batı her durumda Moskova'ya yaptırım uygulayacak

Lavrov, AB'nin rolüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Sözlerinden, eylemlerinden sorumlu tutulamayacağını defalarca kanıtlamış olan Avrupa Birliği'nin olumsuz ve kışkırtıcı rolünü büyük üzüntüyle belirtmek isterim" dedi.

Lavrov, Batı'nın her durumda, sebepli veya sebepsiz olarak Moskova'ya yaptırım uygulayacağını, "Her halükarda, gerekçesiz, sebepsiz yaptırımların uygulanacağını biliyoruz." diyerek belirtti.

Ukrayna yaşayan tüm vatandaşlarını temsil etmiyor

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in 2014'ten beri Ukrayna'da yaşayan tüm insanları temsil ettiğini kimsenin iddia edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Lavrov, Rusya'nın Kiev'in devam eden kavgacı söyleminden ve Ukrayna'ya silah pompalamasından endişe duyduğunu söyleyerek, "Tüm sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini savunmaya devam ediyoruz ve bu bağlamda, Kiev rejiminin devam eden savaş söyleminden, Ukrayna'yı silahlarla doldurmak için devam eden [Batı'nın] eylemlerinden ve Kiev tarafından başlatılan çatışmalardan endişe duyuyoruz." dedi.

AB çaresiz ve hiçbir şey yapamıyor

Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin "çaresiz olduğunu ve hiçbir şey yapamayacağını" da sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Lavrov, "Avrupa Birliği'nin arabulucu olarak hareket etme ve en azından bazı önemli sonuçlar elde etme yeteneği konusunda giderek daha fazla şüphemiz var." dedi.

Rusya Dışişleri: DHC ve LHC'nin tanınması zorunlu bir karardır

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması, bu koşullar altında zorunludur, olası tek karardır. DHC ve LHC sakinlerinin barışçıl bir yaşam hakkının, meşru haklarının korunmasının bir garantisi olarak tasarlanmıştır." denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, DHC ve LHC'yi tanıma kararının BM Tüzüğü hükümleri temelinde alındığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev, vatandaşlarıyla anlaşma yapmak yerine, temel olrak bir iç savaşta askeri operasyonlar uygulayarak vatandaşlarına karşı saldırıya geçmiştir." denildi.