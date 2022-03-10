Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Departmanı Başkan Yardımcısı İgor Vişnevetskiy, “Nükleer savaş, tanımı gereği olamaz. Nükleer savaş medeniyetin sonudur, insanlığın sonudur. Böyle bir savaşa hiçbir şekilde izin verilemez" açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Nükleer savaş medeniyetin sonudur, tanımı gereği olamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Departmanı Başkan Yardımcısı İgor Vişnevetskiy "Nükleer savaş medeniyetin sonudur, insanlığın sonudur" dedi.
Haber Merkezi