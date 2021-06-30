Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu Kanal İstanbul projesine ilişkin soru üzerine "Ne Kanal İstanbul’un Montrö’ye ne Montrö’nün Kanal İstanbul’a bir etkisi var. Ayrıca Montrö antlaşmasının nasıl revize edileceği ve sonlandırılacağı da yine Montrö anlaşmasının içerisinde var. Kanal İstanbul’la birlikte Montrö’de bir değişiklik olmayacak. Türkiye Montrö’ye bugüne kadar hep bağlı kalmış bir ülkedir. Projenin, Montrö Antlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Zaten Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak" dedi.

Lavrov ise Moskova'nın Montrö sözleşmesinin uygulanması konusunda Ankara ile olan etkileşiminden memnun olduğunu kaydetti ve "İstanbul Kanalı’nın yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldıklarını belirtti. Turizm konusunda da açıklama yapan Çavuşoğlu "Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var" dedi.

Lavrov ise yaptığı açıklamada ülkesinin Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedarikine ve burada üretiminin başlanmasına önem verdiğini kaydetti. Turizmin devamı için birlikte çalışılacağını ifade eden Lavrov S-400'ler konusunda ise "Türk dostlarımızın kendi savunmalarını sağlamak amacıyla S-400 Triumf füze savunma sisteminin ilk alayını kullanma niyeti dahil olmak üzere, Türkiye'nin askeri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki ilkeli tutumunu büyük memnuniyetle karşıladık" dedi.

Lavrov: İdlib ve Ukrayna'daki durumu ele aldık

Görüşmede Karabağ ve Suriye konusunda yapılacak uluslararası toplantıyı ele aldıklarını dile getiren Lavrov "İdlib'deki durumu ele aldık. İdlib'in askerden arındırılması çalışmalarını ele aldık" dedi.

Lavrov ayrıca "Suriye sorununun BM'de barışla çözülmesini ele aldık. Afganistan, Doğu Akdeniz, Ukrayna'daki durumu ele aldık. Bu tür temaslar düzenli olarak yapılıyor" dedi.