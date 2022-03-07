Rusya Dışişleri: Almanya, Moskova ile diyalog kanallarını kapattı

Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Üçüncü Avrupa Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, "Şimdiye dek Alman hükümetinin, Almanya ve Rusya halkları arasındaki tarihsel uzlaşı sürecine bağlı olduğuna dair verdiği güvencelere rağmen Batı'nın Rus karşıtı tutumuyla tamamen ortaklaştığını ve her alanda mevcut işbirliği kanallarını ve kısmi diyaloğu kasıtlı olarak engellediğini belirtmek zorunda kaldık" dedi.

Avrupa'da barış ve refahın iki ülke arasındaki ilişkilere bağlı olacağına vurgu yapan Tyapkin, Moskova'nın Berlin'in 'köprüleri yakmanın' anlamsız olduğunu anlamasını umduğunu belirtti.