Rusya Dışişleri: ABD, UAEA konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) düzenlediği ’21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan Rus heyetine vize vermediğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayımlanan konuya ilişkin yorumunda, ABD’nin UAEA’nın 26-28 Ekim tarihlerinde Washington’da düzenleyeceği ‘21. Yüzyılda Nükleer Enerji’ adlı uluslararası bakanlar konferansına katılacak olan, Rus devlet nükleer enerji kurumu Rosatom ve Rostehnadzor temsilcilerinin yer alacağı Rus heyetine vize vermediği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, “ABD, ilgili başvuruları önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak sunmasına rağmen Rus delegelerine bir türlü vize vermedi. Böylelikle Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiş oldu” ifadeleri yer aldı.