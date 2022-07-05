Rusya Devlet Başkanı Putin: Harekata ara verildi

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Temmuz günü yaptığı açıklamada Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC) topraklarının tamamen kurtarıldığını söyledi, Rusya ve LHC Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.

Putin yaptığı açıklamada günlük olarak alınan raporlar ışığında askerî harekât sırasında üstün başarı gösteren askerlerin taltif edildiğini belirtirken, cephe komutanları General Aleksandr Lapin ve General Esedulla Abaçev'e Rusya Kahramanı unvanı verildiğini açıkladı.

Putin aynı açıklamada LHC topraklarının özgürleştirilmesi için çaba gösteren askerî birliklerin bir süre dinlenmesi ve takviye edilmesi için harekâta ara verildiğini de belirtti. Hatırlanacağı gibi Kuzey Donetsk (Severidonetsk) bölgesindeki Lisiçansk kentinin 2 Temmuz 2022 günü Rus denetimine girmesiyle savaşta yeni bir aşamaya girilmişti.

Putin tarafından zafer olarak nitelendirilen gelişmelere Rusya içinde bazı çevreler şüpheyle yaklaşıyor. 2014 yılında Donbass Bölgesi'ndeki çatışmalarında yer alan ve şimdilerde siyasetle ilgilenen Rus komutan İgor Girkin aşırı milliyetçi bir bakış açısından gelişmeleri eleştirenlerin başında geliyor. Rusya'nın sınırlı bir kazanç için çok değerli insan ve teçhizat kaynağını kaybettiğini savunan Girkin, saldırılara verilecek bir aranın Ukrayna birliklerinin toparlanıp taarruza geçmesi için fırsat vereceğini savunuyor. Girkin ayrıca daha uzun vadeli bir savaş planlaması kapsamında seferberlik ilan edilmesini savunarak Putin yönetiminin görece düşük ölçekli savaş konseptini eleştiriyor.

Putin'in askerî harekâta ara verildiğini belirten açıklaması, ABD'li üst düzey yöneticiler tarafından Ukrayna'nın Rusya ile barış masasına oturmaması gerektiği yönünde sözlerini takiben geldi.