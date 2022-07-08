Rusya Cilvegözü kararını veto etti

Cilvegözü sınır kapısından geçişleri uzatan tasarı Rusya tarafından veto edildi.

Haber Merkezi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kapalı oturumunda yapılan oylamada Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda "faaliyetlerin" uzatılmasıyla ilgili sunulan tasarıyı veto etti.

Tasarı kabul edilseydi geçişleri 1 yıl daha uzatıyordu.

Daha önce BMGK'da alınan kararda "yürütülen faaliyetlerin şeffaflığı ve sınır ötesi erişimin insani ihtiyaçları karşılamasındaki ilerlemeye dair garanti vermesine bağlı olarak" kararın verildiği belirtilmişti.

Mevcut kararın süresi 10 Temmuz'da doluyor.