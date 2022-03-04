Rusya borsası beşinci günde de kapalı kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırıyı takiben Batı'nın yaptırımları nedeniyle ruble sert biçimde değer kaybetmişti. Rusya borsası da 28 Şubat günü işlemlere kapatılmıştı.

Bugün de borsa açılmazken bu durum Rusya Federasyonu tarihi boyunca ilk defa yaşanıyor.

Yaptırımlar kapsamında küresel endeksler MSCI ve FTSE Rus hisselerini endekslerinden çıkarma kararı almıştı. Ülkenin finans kuruluşlarının SWIFT sisteminden çıkarılması da söz konusu olmuştu.

Rusya Maliye Bakanlığı piyasaları canlandırmak adına ülkenin varlık fonu RDIF'den 10 milyar dolar kaynak kullanarak Rus şirketlerde hisse satın alma girişiminde bulundu.

Daha önce başka ülkeler de olağanüstü koşullarda borsaları işlemlere kapatmıştı. 11 Eylül 2001 saldırısını takiben New York Borsası işleme kapanmıştı. 2011’de de Mısır’daki protestolar nedeniyle ülke borsası kapatılmış, Mısır Borsası söz konusu yılda yüzde 49’luk düşüş kaydetmişti.