Rusya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğini sonlandırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dün yapılan oylamada BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alınan Rusya bugün konsey üyeliğini sonlandırdı.

BM'nin üyeliğini askıya alma adımını "gayri meşru ve siyasi güdümlü" olarak değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya'nın Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini sonlandırdı.

Rusya'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennadiy Kuzmin ise dün verilen karara tepki göstererek bunun "egemen devletlere açık bir şantaj" olduğunu söyledi.