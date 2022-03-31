'Rusya bayrağına benziyor' diye indirdiler

Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, ilginç bir olay yaşandı.

Slovenya Büyükelçiliği, "Rus bayrağına benzerliği nedeniyle" alınan bir uyarı sebebiyle, Kiev'deki büyükelçilik önünde asılı bayrağını geçici olarak indirdi.

Slovenya, daha önce kapattığı Kiev'deki büyükelçiliğini pazartesi günü yeniden açan ilk Batılı ülke olmuştu. Kiev'deki Slovenya maslahatgüzarı Bostjan Lesjak, TV Slovenya'ya verdiği demeçte, "Kiev'e döndüğümüzde Slovenya ve AB bayraklarını gururla çektik. Ancak sabah, Ukrayna ulusal muhafızlarının temsilcileri ve ardından polis temsilcisi beni ziyaret ettiler ve çok kibarca, Sloven bayrağı Rus bayrağına çok benzediği için geçici olarak kaldırabilir miyiz diye sordular" dedi.,

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Slovenya Kiev'deki elçiliği sembolik olarak açarken, Büyükelçi Tomaz Mencin'in Ukrayna sınırına yakın olan Polonya'nın Rzeszow kentinden çalışmaya devam ettiği bildirildi.