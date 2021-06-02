Rusya: Batı’nın yaptırımları sertleştirmesi bir savaştır

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın Batı’nın sert yaptırımlarına hazır olması gerektiğini belirterek, bu yaptırımları savaşa benzetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, RBK’ya konuşan Çemezov, “Şu an yaptırımları hafif olarak nitelendirmek mümkün değil. Hayatı zorlaştırmak için yapılabilecek her şey yapıldı. Çok sert yaptırımlar aslında bir savaş. Doğal olarak buna hazır olmamız gerek. Fakat ABD’liler ve Avrupalıların bu savaşa hazır olmadığını düşünüyorum. Öncelikle de Avrupalıların” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Avrupa’nın çok fazla karşılıklı çıkarı olduğunu, ancak ticaret hacminin küçük olduğu ABD’ye karşı hiçbir bağımlılıklarının bulunmadığını söyleyen Çemezov, “Ancak ürünlerini Rusya’ya satma fırsatından mahrum kalan Avrupa. Kendi açımızdan partnerlik ilişkilerimizin kötüye gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.