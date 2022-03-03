Rusya: Batı ile güvenlik garantileri hakkında diyaloğa hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Batı ile güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda diyalooğu sürdürmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ryabkov ABD'nin bu temasları durdurma kararından üzüntü duyduklarını ancak ABD ile Rusya arasında diyalog kanalları değişse de büyükelçilikler üzerinden diyaloğun devam ettiğini dile getirdi.

Ryabkov "Sakince ve güvenle çalışmaya devam ediyoruz, ulaşmak istediğimiz belirli hedefler var. Kimse ABD ile diyaloğu kesmiyor" dedi.

Rusya ile ABD arasındaki diyaloğun halihazırda ağırlıklı olarak büyükelçilikler üzerinden devam ettiğini söyleyen Ryabkov "Bu algoritmanın yakın gelecekte değişeceğini düşünmemiz için bir sebep yok" dedi.