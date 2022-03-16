Rusya: Azov Taburu Mariupol'daki tiyatro binasını havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'daki Mariupol'da bir tiyatro binasına Rus güçlerinin hava saldırısı düzenlediklerine dair Ukrayna'nın iddiası yalanlandı.
Bakanlığın açıklamasında "Elde edilen güvenilir verilere göre Azov milliyetçi taburu militanları patlayıcı döşedikleri tiyatro binasını havaya uçurarak yeni bir kanlı provokasyona imza attılar" denildi.
Açıklamada "16 Mart öğleden sonra Rus hava güçleri Mariupol'daki kara hedeflerini vurmakla ilgili hiçbir görev icra etmedi" ifadesine yer verildi.
Açıklamada Rus ordusunun Mariupol'deki mültecilerden Azov Taburu'nun tiyatro binasında sivilleri tutuyor olabileceği ve binanın üst katlarını atış noktaları olarak kullandığı bilgisini edindiği kaydedildi.