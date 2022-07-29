Rusya aylar sonra Kiev'i vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat akşamı, Ukrayna'yı 'askerden ve Neo- Nazilerden arındırma' harekatı olarak başlattığı savaşta 5 ay geride kaldı.

Luhansk, Kherson, Zapaporoji, Mariupol gibi bir çok şehri ele geçiren Rus ordusu, Donetsk bölgesini de ele geçirmek üzere.

Batı'nın gönderdiği orta menzilli füzeleri Kiev tarafından Rus ordusuna karışı kullanılmaya başlaması ile beraber Moskova, yeniden başkent Kiev'i vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından gün içerisinde ülkesinde Rus ordusunun yaptığı saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Rus Ordusu, Kiev ve birçok şehri vurdu'

Sadece günün ilk yarısında Kiev’e dört defa hava saldırısı uyarısı yapıldığını belirten Zelenskiy, “Rus ordusu Kiev ve Kropıvnıtski’ye füzeli saldırı yaptı, Mıkolayiv’i vurdu, Donbas’ta stratejik olarak anlamsız ve acımasız bir dizi saldırıya devam etti.” ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarını “terör” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD senatosunun Rusya’yı terörizmin devlet sponsoru olarak belirleyen kararı oylamasından dolayı şükranlarını bildirdi.

Zelenskiy, “Ukrayna'da bugün veya 24 Şubat'tan sonra herhangi bir gün, dünyada hiç kimsenin terörizme Rusya'dan daha fazla yatırım yapmadığını görebilirsiniz. Bunun gerçekten küresel düzeyde yasal bir cevaba ihtiyacı var. Böyle bir tepkinin ABD’de gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok.” diye konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Batı'nın gönderdiği silahları hedef sayacaklarını açıklamıştı.