Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tebliğine göre Rusya, Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldı.

Belgede, “Bakanlar Komitesi, bu sabah yapılan olağanüstü toplantıda Avrupa Konseyi Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca başlatılan prosedür çerçevesinde Rusya Federasyonu'nun bugünden itibaren Avrupa Konseyi üyeliğinin sona ermesine karar verdi” denildi.

Rusya, 26 yıldır örgütün üyesiydi ve dün, Avrupa Konseyi'nden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurmuştu. Moskova, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına, Rusya Anayasasına uygun olmaları halinde uyacaklarını vurgulamıştı.

Sputnik'in haberine göre Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ise dün Bakanlar Komitesine Rusya'nın konseyin üyesi olamayacağını bildiren kararı oybirliğiyle kabul etti. Strazburg daha önce Moskova'nın AKPM ve Bakanlar Komitesi'ndeki çalışmalarını sınırlandırmıştı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, üyelik ücretleri için ödenecek olan 4,2 milyar rublenin (568 milyon TL) Rus ekonomisine destek için kullanılacağını açıklamıştı.