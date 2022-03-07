Rusya: Aşırı milliyetçiler, 70 Türk dahil 1600’den fazla kişiyi rehin tutuyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin canlı kalkan olarak 1600’den fazla yabancı vatandaşını rehin tuttuğunu öne sürdü.

Sputnik'in haberine göre basın toplantısında konuşan Mizintsev, “Kievli radikaller canlı kalkan olarak bin 634 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor. Harkov’da 200 Ürdün, 40 Mısır, 15 Vietnam, 2 Endonezya vatandaşı olmak üzere 257 kişi mevcut. Sumi’de 576 Hindistan, 159 Tanzanya, 121 Çin, 100 Gana, 70 Ürdün, 60 Mısır, 16 Pakistan, 15 Tunus, 14 Zambiya, 8 Kazakistan ve 1 Sırbistan vatandaşı olmak üzere bin 140 kişi var. Mariupol’de 70’i Türkiye, 18’i Kazakistan vatandaşı 88 kişi mevcut” ifadelerini kullandı.

Mizintsev’e göre, Herson’da 15 Mısır vatandaşı; Odessa’da 7 Endonezya vatandaşı; Kiev’de 20 Togo, 7 İngiltere ve 6 Benin vatandaşı; Çernigov’da 12 Pakistan ve 9 Endonezya vatandaşı rehin tutuluyor.