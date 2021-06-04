Rusya aşı turizmine hazırlanıyor

Rusya Temmuz ayından itibaren ülkeyi aşı turizmine açmaya hazırlanıyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev "Rusya Temmuz'dan itibaren aşı turizmine açılabilir" dedi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Dmitriyev, özellikle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya aşı turizmine ilgi olduğunu belirterek, bu konuda ilgili bakanlıklarla görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi.

Fon başkanı Haziran ayı sonunda konuya ilişkin ayrıntıların belirlenmesinin öngörüldüğünü ve Temmuz ayından itibaren ülkenin aşı turizmine açılabileceğini dile getirdi.

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede acil kullanım onayını aldı. Sputnik V'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan acil kullanım onayı alması için henüz süreç devam ediyor.