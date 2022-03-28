Rusya artık Çin'in işletim sistemini kullanacak: Android lisansı iptal edildi

Rusya merkezli akıllı telefon üreticisi BQ’nun Android lisansı iptal edilince Çin merkezli Huawei'nin işletim sistemini kullanmak zorunda kaldı.

ShiftDelete'in haberine göre; Rusya merkezli akıllı telefon üreticisi BQ’nun Android lisansı iptal edildi. YouTube, Gmail, Drive ve benzeri Google Mobil Hizmetleri’nin (GMS) bir telefonda çalışabilmesi için, Google tarafından sertifikalandırılması gerekiyor.

BQ CEO’su Vladimir Puzanov’un açıklamasına göre şirketin mevcut telefonlarında GMS çalışmaya devam edecek ve kullanıcılar olumsuz bir durumla karşılaşmayacaklar.

BQ, HarmonyOS’u test etmeye başladı

BQ, Google tarafından tekrar sertifika almadığı müddetçe yeni telefonlarında Google Mobil Hizmetleri’ne yer veremeyecek. CEO Vladimir Puzanov’a göre bu durum şimdilik sadece kendilerini etkilese de, Samsung gibi yabancı üreticilere de sıçrayacak.

Rus üreticinin Google’ın yasağına karşı atacağı ilk adım belli oldu

Yerel basında çıkan haberlere göre BQ, Huawei’nin mobil işletim sistemi HarmonyOS’u gözüne kestirdi. Şu anda 200 milyondan fazla kullanıcısı olduğu bilinen işletim sistemi, BQ ile aynı kaderi paylaşan Huawei’nin telefonlarında bulunuyor. Ocak ayında ise ilk kez bir başka üretici HarmonyOS ve HMS ekosistemini kullanmıştı.

Rus şirket HarmonyOS’u şimdiden test etmeye başladı ve CEO Vladimir Puzanov, bu işletim sistemiyle üreteceği ilk akıllı telefonları 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürmeyi düşündüklerini belirtti. BQ her ne kadar Samsung, Xiaomi gibi dünyaca ünlü markalar kadar popüler olmasa da, söz konusu karar Huawei’nin HarmonyOS’u yaygınlaştırmasına büyük katkı sağlayacak.

Öte yandan Vladimir Puzanov, “Rusya Federasyonu’ndaki tüm Google hizmetlerinin kapatılması muhtemeldir. Google’dan henüz resmi bir bilgi gelmedi. Ancak Google’ın ani bir kararıyla bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Lisans iptali de böyle oldu” dedi.

HarmonyOS sadece bir işletim sisteminden ibaret değil. Huawei aynı zamanda Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) adını verdiği kendi ekosistemiyle de Google’a rakip olmuş durumda. HMS içerisinde Petal Mail, Petal Haritalar, Huawei Dokümanlar gibi bir akıllı telefon kullanıcısının günlük hayatta işine yarayacak birçok uygulama ve hizmet bulunuyor.