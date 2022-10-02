Rusya Anayasa Mahkemesi Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin Rusya'ya katılım anlaşmalarını onayladı

Rusya Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yayınlanan kararnamelerde, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Rusya Anayasası’na uygun olduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya’ya bağlanmasını ilişkin kararname metninde, “Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında yürürlüğe girmemiş, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na kabulü ve Rusya Federasyonu içinde yeni bir bölgenin oluşumu ile ilgili uluslararası anlaşmanın Rusya Federasyonu Anayasası’na uygun olduğunun kabul edilmesi” ifadeleri yer aldı.

Rusya Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde Lugansk Halk Cumhuriyeti, ayrıca Zaporijya ve Herson bölgeleri ile ilgili de benzer kararnameler yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni bölgelerin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunun gözden geçirilmesi konusundaki başvuruları, cuma günü Kremlin’de gerçekleşen imza töreninin ardından Anayasa Mahkemesi’ne ulaşmıştı.

Bir sonraki aşamada belgelerin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın, ardından üst kanadı Federasyon Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.