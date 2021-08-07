Rusya Adalet Bakanlığı Navalnıy'ın örgütlerini yasakladı

Rusya Adalet Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada, daha önce bir mahkeme tarafından "aşırılıkçı" ilan edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Vatandaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalnıy'nin Karargah hareketini yasaklı örgütler listesine dahil ettiğini söyledi.

Moskova Şehir Mahkemesi'nin kararıyla üç örgüt de kapatıldı ve operasyonları yasaklandı. Kararın bu kısmının, karar o tarihte yürürlüğe girmemiş ve temyiz edilmiş olmasına rağmen, derhal uygulanması gerekiyordu. 4 Ağustos'ta, Birinci Temyiz Mahkemesi önceki kararı onadı.

Mahkeme, bu örgütleri aşırıcı olarak damgalarken buna gerekçe olaraksa söz konusu sosyal ve politik durumların "istikrarsızlaştırılması için koşullar oluşturmaya çalışmaları" gerekçe gösterildi ve bu "operasyonlarının asıl amacı, renkli devrim yoluyla da dahil olmak üzere anayasal düzenin temellerini değiştirmek için koşullar yaratma" ifadeleriyle açıklandı.

Ayrıca mahkeme, bu yapıların Rusya'da "istenmeyen yabancı ve uluslararası kuruluşlar" için çalıştığını iddia etti.