Rusya: AB'nin ABD tarafından dinlenmesi buzdağının görünen kısmı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlemesi iddialarını değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Vesti FM’e konuşan Zaharova, “Aslında NATO üyesi ülkeler için, NATO Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği yetkililerinin hakkında konuşmamaya gayret ettikleri durumun, herkesin şu anda okuduğundan çok daha korkunç olduğunu düşünüyorum. Gerçeğin, şu anda basına yansıyan kısmından çok daha korkunç olduğunu sanıyorum” dedi.

Zaharova, Danimarka ve ABD'nin Avrupalı liderleri dinlemesinin "buzdağının sadece görünen kısmı" olduğunu söyledi.

Alman basınının iddiası

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, 2012-2014 yılları arasında ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere, dönemin Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden başbakan adayı Peer Steinbrück ile birlikte çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini aktarmıştı.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, iddialara ilişkin, “Danimarka’nın müttefiklerine karşı bu tür eylemler kabul edilemez” demişti.