Rusya: ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantisi teklifleri artık geçerli değil

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Pervıy Kanal'a son durumla ilgili bilgi verdi. ABD ve NATO'ya sunulan güvenlik garantisi tekliflerinin artık geçerli olmadığını, durumun tamamen değiştiğini söyleyen Ryabkov, "Bahsettiğiniz tekliflerin geçerli olduğunu söyleyemem, her şey tamamen değişti, artık tümüyle farklı bir durum var ve şimdiki mesele, Rusya yönetimi tarafından özel askeri harekat için koyulan hedeflere ulaşılmasının sağlanması. Bu hedefler net şekilde açıklandı ve iyi biliniyor" dedi.

'ABD hazırsa stratejik istikrar konusunda diyaloğu yeniden başlatabiliriz'

Sputnik'te yer alan habere göre ABD ile Rusya arasındaki temasların kesilmediğini ve düzenli olarak sürdüğünü kaydeden Ryabkov, "Eğer ABD'liler hazırsa, biz elbette stratejik istikrar konusunda diyaloğu yeniden başlatabiliriz ve bu niyetteyiz. Bu, duraklamış durumda olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'yla (START-3) ilgili çalışmalar için de geçerli. Her şey Washington'a bağlı" diye konuştu.

'Biden 3. Dünya Savaşı açıklamasıyla 'sinirlere oynamaya' çalışıyor'

ABD Başkanı Joe Biden'ın 3. Dünya Savaşı tehlikesi bulunduğu yönündeki sözlerle "sinirlere oynamaya" ve ABD'nin gündemini tüm uluslararası topluma dayatmaya çalıştığını söyleyen Ryabkov, Rusya'nın bu politikanın yıkıcı amaçlarının farkında olduğunu belirtti.

'ABD ve müttefikleri stratejik hesap hatası yaptı'

ABD ve müttefiklerinin Rusya'yla Avrupa'nın güvenliği konusundaki müzakerelerde gündemi değiştirmeye çalıştırdığına dikkat çeken Ryabkov, "Avrupa'nın güvenliğini, son yıllarda Avrupa'da oluşan güvenlik mimarisinin nasıl korunup güçlendirileceğini tartışmak yerine, kelimenin tam anlamıyla bununla ilgisi olmayan sorunları tartışmak zorunda kaldık. Bunun neye yol açtığını görüyoruz. Bu, ABD ve müttefiklerinin yaptığı stratejik hesap hatası" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'ya Batılı silahları taşıyan konvoylar Rus ordusunun hedefi olabilir'

Ukrayna'ya Batı tarafından yapılan silah tedarikinin sadece durumu zorlaştırdığını belirten Ryabkov, "Washington tarafından yönetilen, Ukrayna'ya bir dizi ülkeden silah pompalanması sürecinin sadece tehlikeli bir gidişat olmadığı, aynı zamanda ilgili konvoyları meşru hedefler haline getiren bir eylem olduğu konusunda ABD'yi uyardık" dedi.

Ryabkov ayrıca, "Moskova, ABD'li gazetecileri kovmadı. New York Times muhabirleri kendileri ayrıldı" açıklamasında bulundu.